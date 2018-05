Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 180527 - 0529 ...

180527 - 0529 Frankfurt-Preungesheim: Arbeiter schwer verletzt

Frankfurt - (fue) Ein 62-jähriger Arbeiter wurde am Samstag, den 26. Mai 2018, gegen 13.15 Uhr, schwer verletzt.

Der Mann war auf einer Baustelle an einem Einfamilienhaus in der Herrenapfelstraße beschäftigt. Aus bislang noch unbekannter Ursache brach dabei der Balkon auf das Grundstück herab und verletzte den darunter befindlichen 62-Jährigen am Bein. Der Mann wurde von der Feuerwehr geborgen und zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus verbracht.

OTS: Polizeipräsidium Frankfurt am Main newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4970.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main Pressestelle Adickesallee 70 60322 Frankfurt am Main Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr Telefon: 069 / 755-82110 (CvD) Fax: 069 / 755-82009 E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm