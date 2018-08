Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 180815 - 776 ...

180815 - 776 Frankfurt-Sachsenhausen: Tödlicher Verkehrsunfall

Frankfurt - (fue) Am Dienstag, den 14. August 2018, gegen 18.30 Uhr, kam es an der Haltestelle der Straßenbahn, "Bahnhof Louisa", zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Zu dem angegebenen Zeitpunkt näherte sich die Straßenbahn der Linie 14 dem Haltepunkt in Fahrtrichtung Neu-Isenburg. Dort versuchte eine 28-jährige Radfahrerin aus Frankfurt die Gleise von West nach Ost zu überqueren und übersah dabei offenbar die sich nähernde Straßenbahn. Der Führer der Bahn, ein 35-jähriger Frankfurter, versuchte noch mittels einer Notbremsung den Zusammenprall zu verhindern, was jedoch misslang. Die Radfahrerin wurde erfasst, mitgeschleift und schließlich zwischen Gleisanlage und Bordsteinkante eingeklemmt. Die 28-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Der 35-jährige Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock und musste seelsorgerisch betreut werden. Der Schienenverkehr war am Unfallort zwischen 18.30 Uhr und 21.55 Uhr unterbrochen.

