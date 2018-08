Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 180817 - 785 Frankfurt-BAB ...

180817 - 785 Frankfurt-BAB 3: Auffahrunfall

Frankfurt - (ka) Heute Mittag fuhren auf der A3, in Höhe des Frankfurter Kreuzes, drei Autos ineinander. Dabei verletzten sich acht Jugendliche leicht.

Ein Ford Transit, ein Mercedes Vito und ein Mercedes Sprinter waren in dieser Reihenfolge auf der A3 in Richtung Köln unterwegs. Da auf der Fahrbahn verlorene Spanngurte lagen, mussten der 29-jährige Fordfahrer und der 52-jährige Mercedesfahrer bremsen. Der 28-jährige Fahrer des Mercedes Sprinter konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, krachte in den Mercedes Vito und schob diesen in den Ford Transit. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro.

Alle Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt. In dem Mercedes Sprinter und Mercedes Vito befanden sich jeweils vier jugendliche Mitfahrer, welche sich alle leicht verletzten. Die acht jungen Männer und Frauen, 14-15 Jahre alt, wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die konkrete Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

