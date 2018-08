Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 180821 - 796 ...

180821 - 796 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Präventionsstand der Frankfurter Polizei und des Präventionsrates der Stadt Frankfurt mit kostenloser Fahrradcodierung

Frankfurt - (em) Am Donnerstag, den 23. August 2018, gibt es von 11.00-14.00 Uhr am Kaisersack die Möglichkeit sich am gemeinsamen Präventionsstand der Frankfurter Polizei und dem Präventionsrat der Stadt Frankfurt rund um das Thema "Sicher unterwegs sein!" zu informieren. Lernen Sie zudem im Rahmen eines persönlichen Gespräches den Schutzmann vor Ort, Björn Driebold, kennen und/oder lassen Sie Ihr Fahrrad kostenlos durch den freiwilligen Polizeidienst codieren.

Sie sind herzlich dazu eingeladen sich am Präventionsstand zu Themen wie "Schutz vor Taschen- und Trickdiebstahl" und "Gewalt-Sehen-Helfen" beraten zu lassen. Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte sowie der Präventionsrat der Stadt Frankfurt stehen Ihnen Rede und Antwort.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit Ihr Fahrrad kostenlos codieren zu lassen.

Die Fahrradcodierung ist neben mechanischen und elektronischen Sicherungen ein sehr gutes Mittel, sein Fahrrad vor Diebstahl zu schützen. Mit einem Spezialgerät wird eine persönliche Identifikationsnummer sichtbar in den Rahmen eingraviert. Der Code gibt der Polizei Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer und macht es Dieben erheblich schwerer, ihr Diebesgut weiter zu veräußern.

HINWEIS: Bitte melden Sie sich spätestens eine Stunde vor Ende der Codieraktion für eine Codierung an. Bringen Sie bitte einen Eigentumsnachweis und Ihren Personalausweis mit. Fahrräder mit einem Carbonrahmen sowie Kinderfahrräder sind für eine Codierung nicht geeignet.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und viele interessante Gespräche!

