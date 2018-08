Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 180821 - 798 ...

180821 - 798 Frankfurt-Ostend: Verkehrsunfallflucht-Zeugen gesucht

Frankfurt - (fue) Am Montag, den 20. August 2018, gegen 15.00 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Offenbacher mit seinem Motorroller den Ratswegkreisel. Von Fechenheim kommend, war er in Richtung Bornheim unterwegs. Im Kreisel sah er im Rückspiegel einen dunklen Kombi, der sich schnell näherte. Auch der Kombi sortierte sich in Richtung Bornheim ein und touchierte den Roller des Offenbachers. Dieser kam zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Mittels eines Rettungswagens wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer oder die Fahrerin des Kombi setzte die Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der nachfolgende Fahrer eines Pkw beschrieb das flüchtige Fahrzeug als einen dunklen Mercedes Kombi der E-Klasse mit Frankfurter Kennzeichen. Zeugen des Unfalles bzw. Personen, welche Angaben zu dem flüchtigen Fahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75510500 in Verbindung zu setzen.

