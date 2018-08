Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 180826 - 0811 ...

180826 - 0811 Frankfurt-Preungesheim: Widerstandshandlungen

Frankfurt - (fue) Am Freitag, den 24. August 2018, gegen 17.10 Uhr, beobachteten Polizeibeamte in der Homburger Landstraße einen Crackhandel. Nachdem der Käufer kontrolliert worden war, sollte auch der Verkäufer kontrolliert werden. Dieser warf zunächst den Einsatzkräften mehrere Cracksteine ins Gesicht und leistete anschließend erheblichen Widerstand. Durch Schläge und Würgen wurde einer der Beamten verletzt. Während der Festnahme gelang es dem 37-jährigen Frankfurter noch, mitgeführtes Rauschgift sowie Geld wegzuwerfen, was blitzartig durch dabeistehende Rauschgiftabhängige aufgesammelt wurde. In der Wohnung des Beschuldigten konnten Utensilien zum Crackkochen aufgefunden werden. 74,18 Gramm einer verdächtigen Substanz wurden sichergestellt. Eine hochwertige Kamera, welche aus einem Diebstahl stammte, wurde ebenfalls sichergestellt. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 37-Jährige wieder entlassen.

