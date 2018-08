Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 180826 - 0812 ...

180826 - 0812 Frankfurt-Sachsenhausen: Streitigkeiten auf Veranstaltung

Frankfurt - (fue) Auf einem Gelände in der Mörfelder Landstraße fand in der vergangenen Nacht eine Technoveranstaltung statt. Während des Veranstaltungsverlaufs kam es zunächst zu zwei Einsätzen der Polizei wegen verbaler Streitigkeiten. Heute, gegen 03.35 Uhr, wurden die Kräfte wieder benachrichtigt. Erneut war es zu Streitigkeiten gekommen, in deren Verlauf auch ein Elektroschocker und Reizgas eingesetzt wurden. Um eine verletzte Person zu behandeln, wurde ein Rettungswagen angefordert. Als dieser vor Ort erschien, schlugen mehrere Personen gegen das Fahrzeug und umringten dieses. Aus Gründen der Eigensicherung verblieben die Rettungskräfte im Wagen. Nach Eintreffen der Polizei konnte die Lage unter Kontrolle gebracht werden. Mehrere Personen waren in Streit geraten, wobei auch Pfefferspray eingesetzt wurde. Darüber hinaus soll ein 25-Jähriger gegenüber einer gleichaltrigen Frau einen Elektroschocker eingesetzt haben. Die Geschädigte ging daraufhin zu Boden und sollte ärztlich behandelt werden. Die Frau wurde schließlich in ein Frankfurter Krankenhaus verbracht, der Beschuldigte festgenommen. Der Elektroschocker sowie Tierabwehrspray wurden sichergestellt. Der alkoholisierte 25-jährige Beschuldigte wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Veranstaltung wurde beendet.

OTS: Polizeipräsidium Frankfurt am Main newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4970.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main Pressestelle Adickesallee 70 60322 Frankfurt am Main Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr Telefon: 069 / 755-82110 (CvD) Fax: 069 / 755-82009 E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm