Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 180901 - 830 ...

180901 - 830 Frankfurt-Bundesautobahn: Schwerer Unfall bei Zusammenstoß zwischen Porsche und Motorrad - Zeugen gesucht!

Frankfurt - (ne)Zu einem schweren Unfall mit zwei Verletzten kam es gestern Nachmittag um 14:40 Uhr auf der BAB 648 in Richtung Frankfurt, zwischen der Abfahrt Eschborn und dem Eschborner Dreieck.

Zuvor war ein 37-Jähriger mit einem weißen Porsche Cayenne auf BAB 66 Richtung Frankfurt unterwegs. Direkt hinter ihm fuhr ein 18-jähriger Motorradfahrer mit einer Yamaha. Am Dreieck Eschborn, genau am Ende der momentan eingerichteten Baustelle, teilt sich die Fahrbahn in je zwei Fahrstreifen der BAB 66 und der BAB 648.

Der 37-Jährige wechselte von der BAB 66 auf die linke Spur der BAB 648. Vor ihm fuhr zu der Zeit ein weißer Kastenwagen. Auch der Motorradfahrer wechselte auf die BAB 648 und wählte aber die rechte der zwei Spuren. Hier setzte er vermutlich zum Rechtsüberholen des Porsche an. Als beide auf gleicher Höhe waren, fuhr der 37-Jährige auch auf die rechte Spur, da er den 18-Jährigen wahrscheinlich nicht gesehen hatte. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, der Motorradfahrer stürzte und schleuderte quer über die Fahrbahn. Mit schweren Verletzungen kam er per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der Porschefahrer erlitt einen Schock und musste ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wegen der Unfallaufnahme und der Landung des Hubschraubers musste die BAB 648 für eine Stunde voll gesperrt werden.

Die Autobahnpolizei sucht dringend Zeugen, die den Unfallhergang gesehen haben. Wer kann Angaben zum Fahrverhalten der beiden Unfallbeteiligten vor dem Unfallgeschehen machen. Möglicherweise hat auch der Fahrer des weißen Kastenwagens entsprechende Beobachtungen gemacht. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei unter der Rufnummer: 069 - 755 46400.

OTS: Polizeipräsidium Frankfurt am Main newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4970.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main Pressestelle Adickesallee 70 60322 Frankfurt am Main Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr Telefon: 069 / 755-82110 (CvD) Fax: 069 / 755-82009 E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm