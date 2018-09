Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 180903 - 833 ...

180903 - 833 Frankfurt-Unterliederbach: Streitigkeiten eskalieren

Frankfurt - (as) Bei Streitigkeiten in einem Mehrfamilienhaus ist ein 33-jähriger Frankfurter von einem Bekannten mit einem Messer schwer verletzt worden. Der Schwerverletzte lebt im Heimchenweg mit seiner Lebensgefährtin. Hier erschien der 44-jährige Bekannte am Samstagabend gegen 20.30 Uhr. Als ihm die 29-jährige Lebensgefährtin die Wohnungstür öffnete, hatte sie mehrere offen sichtbare Hämatome. Davon ausgehend, dass deren Freund sie wohl verprügelt hat, stellte er diesen zur Rede. Die zunächst lautstarke verbale Auseinandersetzung gipfelte in einer Messerattacke gegen 33-Jährigen. Anschließend verließ der mutmaßliche Täter die Wohnung. Sein Opfer kam zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Der Tatverdächtige wurde noch am gleichen Abend in seiner eigenen Wohnung vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft geht aktuell von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen dauern an.

