Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 180904 - 838 ...

180904 - 838 Frankfurt-Griesheim: Versuchter Ladendiebstahl mit ungeahnten Folgen

Frankfurt - (ne) Dass er kurz nach einem gescheiterten Ladendiebstahl in der Justizvollzugsanstalt sitzt, hätte ein 34-jähriger Langfinger auch nicht gedacht, nachdem er in einem Bekleidungsgeschäft beim Klauen erwischt wurde.

In einem Geschäft in der Mainzer Landstraße wollte der 34-Jährige einen Pullover mitgehen lassen, was allerdings vom Inhaber bemerkt wurde. Als die Polizeistreife den Dieb durchsuchte, fand sie sogar ein kleines Pfefferspray in seiner Tasche. Obendrein besaß er noch eine fremde Kreditkarte, welche die Beamten ebenfalls sicherstellten.

Bei der anschließenden Überprüfung der Personalien des Täters kam heraus, dass der 34-Jährige per Haftbefehl gesucht wird. Also musste der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die JVA Preungesheim.

OTS: Polizeipräsidium Frankfurt am Main newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4970.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main Pressestelle Adickesallee 70 60322 Frankfurt am Main Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr Telefon: 069 / 755-82110 (CvD) Fax: 069 / 755-82009 E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm