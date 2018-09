Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 180909 - 857 ...

180909 - 857 Frankfurt-Griesheim: Pkw überschlägt sich

Frankfurt - (as) Bei einem Verkehrsunfall hat sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Silostraße ein Pkw überschlagen und ist in der Folge auf den angrenzenden Eisenbahnschienen auf dem Dach gelandet.

Gegen 00.50 Uhr war der Mietwagen aus Richtung Zeilsheim kommend mutmaßlich viel zu schnell in Richtung Höchst unterwegs. In einer Kurve verlor der Fahrer die Kontrolle über den Wagen und überschlug sich bis auf die Gleise. Nach Zeugenangaben kletterten drei Personen aus dem verunglückten Seat und flüchteten zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Suche nach den Insassen, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, verlief erfolglos.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der Mietwagen Anfang September vom Gelände einer Mietwagenfirma gestohlen wurde.

