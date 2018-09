Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 180918 - 0893 ...

180918 - 0893 Frankfurt-Nordend: Wahlplakate in Brand gesetzt

Frankfurt - (em) In der Nacht von Montag (17. September 2018) auf Dienstag (18. September 2018) brannten insgesamt fünf Wahlplakate sowie eine Mülltonne.

In dem Zeitraum von 02.55 bis 03.20 Uhr standen im Bereich der Glauburgstraße, Lortzingstraße, Neuhofstraße sowie Spohrstraße insgesamt fünf Wahlplakate in Brand. In der Spohrstraße brannte zudem eine Mülltonne. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Brände löschen. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden.

Welche Plakate konkret betroffen sind, ist nicht bekannt, da fast alle bis zur Unkenntlichkeit verbrannt sind. Die Ermittlungen dauern an.

