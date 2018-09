Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 180918 - 0894 ...

180918 - 0894 Frankfurt-Rödelheim: Festnahme eines Ladendiebes

Frankfurt - (em) Gestern Nachmittag (17. September 2018) wurde ein 35-jähriger Ladendieb auf frischer Tat ertappt und festgenommen.

Gegen 14.45 Uhr betrat der Tatverdächtige in der Westerbachstraße einen Supermarkt. Dort bediente er sich großzügig und packte insgesamt 65 Dosen in seine leere Sporttasche. Anschließend verließ er das Geschäft; ohne zu bezahlen. Ein Polizist hatte das Geschehen beobachtet, so dass der 35-Jährige mit seiner Beute nicht weit kommen sollte. Am Ausgang des Marktes klickten die Handschellen.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass gegen den Tatverdächtigen ein Haftbefehl wegen räuberischen Diebstahls offen war. Der mutmaßliche Täter wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

