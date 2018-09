Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 180923 - 0901 ...

180923 - 0901 Frankfurt-Eckenheim: Raub in Lebensmittelmarkt

Frankfurt - (fue) Ein bislang unbekannter Täter betrat am Freitag, den 21. September 2018, gegen 21.40 Uhr, einen Lebensmittelmarkt in der Sigmund-Freud-Straße. Zunächst täuschte er den Kauf eines Schokoriegels vor, zog dann jedoch eine Pistole und bedrohte damit die Kassiererin. Diese musste das Geld aus der Kasse in eine mitgebrachte, weiße Plastiktüte verstauen. Mit seiner Beute, mehrere hundert EUR, floh der Täter über die Steinkleestraße und den Senefelderweg in unbekannte Richtung. Der Geschäftsinhaber und ein Mitarbeiter verfolgten den Täter noch, verloren ihn jedoch aus den Augen.

Täterbeschreibung:

Etwa 20 Jahre alt, mittelschlank, sprach Deutsch. Bekleidet mit einer dunklen Schirmmütze, einem dunklen Kapuzenpullover mit weißen Bändeln am Kragen, dunkler Hose mit weißen Streifen und schwarzen Sportschuhen mit weißen Applikationen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main Pressestelle Adickesallee 70 60322 Frankfurt am Main Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr Telefon: 069 / 755-82110 (CvD) Fax: 069 / 755-82009 E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm