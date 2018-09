Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 180923 - 0902 ...

180923 - 0902 Frankfurt-Oberrad: Brand in Mehrfamilienhaus

Frankfurt - (fue) Am Samstag, den 22. September 2018, gegen 10.30 Uhr, kam es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Offenbacher Landstraße zu einem Brand. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe mehrerer tausend EUR, Personen wurden nicht verletzt. Nachbarn hatten die Rauchentwicklung beobachten können und verständigten die Feuerwehr. Dieser gelang es schnell, den Brand zu löschen. Die Mieterin der Wohnung war nicht anwesend. Vermutlich nahm das Feuer von der Küche aus seinen Anfang, die Ermittlungen hierzu dauern an.

OTS: Polizeipräsidium Frankfurt am Main newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4970.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main Pressestelle Adickesallee 70 60322 Frankfurt am Main Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr Telefon: 069 / 755-82110 (CvD) Fax: 069 / 755-82009 E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm