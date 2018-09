Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 180925 - 910 ...

180925 - 910 Frankfurt-Hausen: Kriminalpolizei ermittelt in einem Tötungsdelikt - Bezug zu Meldung Nr. 897 vom 21.09.2018 (em) Wie den

Frankfurt - (em) Wie den Medien bereits bekannt ist, wurde am 20.09.2018 eine 51-jährige Frau tot in ihrer Wohnung in der Hausener Obergasse aufgefunden. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen, geht die Kriminalpolizei von einem Tötungsdelikt aus.

Das Opfer wurde am Donnerstag mit zahlreichen Stich- und Schnittverletzungen aufgefunden. Die Obduktion hat ergeben, dass diese todesursächlich waren. Sofort eingeleitete Ermittlungen ergaben einen dringenden Tatverdacht gegen den 54-jährigen Lebenspartner.

Der 54-Jährige wurde am Samstag (22.09.2018) leblos auf einem Vordach eines Mehrfamilienhauses in der Langweidenstraße aufgefunden. Zeugen hatten zuvor die Polizei und Rettungskräfte alarmiert, da eine Person von einem mehrstöckigen Gebäude gesprungen bzw. gefallen sei. Die Identität des Mannes konnte gestern nach der Obduktion zweifelsfrei geklärt werden.

Die Ermittlungen bezüglich des Tötungsdeliktes sowie des mutmaßlichen Suizides des Tatverdächtigen dauern an.

