Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 180930 - 928 Frankfurt: ...

180930 - 928 Frankfurt: Vermisste 82-jährige Frau - Zeugenaufruf - Foto beachten

Frankfurt - (ne)Seit dem vergangenen Freitag (28.09.2018) wird die 82-jährige Adelheid Brigitte DIEHL vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Frau Diehl ist in einem Pflegeheim in Frankfurt-Praunheim untergebracht. Am Freitagmorgen wurde sie letztmalig beim Frühstück gesehen. Danach verließ sie die Einrichtung. Frau Diehl ist mit einem Rollator unterwegs. Sie kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 160cm groß, kräftige Statur, zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine beige Jacke

Hinweise bitte an jede Polizeidienststelle.

