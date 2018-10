Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 181005 - 952 ...

181005 - 952 Frankfurt-Preungesheim: Sexueller Übergriff - Zeugen gesucht

Frankfurt - (ka) Bereits am frühen Mittwochmorgen ging ein Mann eine 23-Jährige auf dem Heimweg an, küsste sie gegen deren Willen und versuchte sie zu Boden zu ziehen.

Die noch ortsfremde 23-Jährige war gegen 06.00 Uhr von der Innenstadt auf dem Weg zu ihrer Wohnung in Preungesheim. An der U-Bahn-Station "Konstablerwache" bot ihr ein unbekannter Mann an, sie nach Hause zu bringen. Nachdem sie an der Haltestelle "Preungesheim" ausstiegen, sagte sie dem Mann, dass sie seine Hilfe nicht mehr benötige. Dieser ließ sich aber nicht abwimmeln, folgte ihr in sehr aufdringlicher Art und Weise und legte immer wieder den Arm um die Schulter der 23-Jährigen. An der Kreuzung Am Dachsberg, Ecke August-Schanz-Straße hielt er die junge Frau, gegen 06.55 Uhr, plötzlich am Arm fest und küsste sie unvermittelt. Nur mit heftiger Gegenwehr konnte die 23-Jährige verhindern, dass der Mann sie erneut küsste. Anschließend versuchte der Mann die Frau gewaltsam auf den Boden zu ziehen. Dabei gelang es ihr jedoch sich loszureißen und zu flüchten.

Der Tatverdächtige kann folgendermaßen beschrieben werden: Männlich, etwa 175 cm groß, südländisches Erscheinungsbild, schlanke Statur, schwarze Haare und dunkle Augen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 069/755-53111 entgegen.

