Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 181007 - 953 ...

181007 - 953 Frankfurt-Preungesheim: Trickdiebe bestehlen 76-Jährigen

Frankfurt - (ka) Am Freitagnachmittag lenkte eine Trickdiebin einen Mann in der Straße An der Wolfsweide ab, während ihr Komplize Wertvolles aus der Wohnung klaute.

Gegen 16.00 Uhr klingelte die Frau an der Wohnungstür des 76-Jährigen und tischte diesem folgende Geschichte auf: Sie habe etwas bei einem Nachbarn abgeben wollen, allerdings sei dieser nicht zu Hause gewesen. Da sie durch das Treppensteigen erschöpft sei, benötige sie ein Glas Wasser. Der hilfsbereite Mann kam der Bitte nach und ging mit der Frau in seine Küche, wo er ihr ein Glas Wasser gab. In der Zwischenzeit muss ein Komplize die Wohnung betreten und durchsucht haben. Später stellte der Mann fest, dass Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro fehlten.

Die Tatverdächtige kann folgendermaßen beschrieben werden: Weiblich, etwa 160 cm groß, korpulente Statur, osteuropäisches Erscheinungsbild und schwarz gekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 069/755-53111 entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Frankfurt am Main newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4970.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main Pressestelle Adickesallee 70 60322 Frankfurt am Main Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr Telefon: 069 / 755-82110 (CvD) Fax: 069 / 755-82009 E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm