Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 181007 - 956 ...

181007 - 956 Frankfurt-Nordend: Fahrraddieb schlägt zu

Frankfurt - (ka) Am Freitagnachmittag nahmen Polizisten in der Eschersheimer Landstraße einen Fahrraddieb fest. Bei der anschließenden Kontrolle griff dieser einen Beamten an.

Aufmerksame Zeugen meldeten der Polizei gegen 17.30 Uhr einen Mann, der versuchte ein Fahrrad zu klauen. Die herbeigeeilten Beamten trafen den beschriebenen Mann an, der mit Werkzeug an einem Mietfahrrad hantierte. Der mutmaßliche Dieb verhielt sich sofort sehr aggressiv gegenüber den Polizisten. Als diese seinen Ausweis kontrollierten schlug er unvermittelt gegen die Hand des Beamten, welcher sich dadurch leichte Verletzungen zuzog.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 62-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

OTS: Polizeipräsidium Frankfurt am Main newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4970.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main Pressestelle Adickesallee 70 60322 Frankfurt am Main Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr Telefon: 069 / 755-82110 (CvD) Fax: 069 / 755-82009 E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm