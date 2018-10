Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 181008 - 957 Frankfurt: ...

181008 - 957 Frankfurt: Wahlplakate zerstört

Frankfurt - (fue) In der Nacht von Freitag, den 5. Oktober auf Samstag, den 6. Oktober 2018, wurden in der Marie-Curie-Straße insgesamt sechs Wahlplakate zerstört.

Ebenfalls am Freitag, gegen 21.00 Uhr, wurden 15 Wahlplakate in der Eschersheimer Landstraße herabgerissen und zum Teil zerstört. Die Polizei wurde über Notruf darüber verständigt, dass zwei dunkel gekleidete Personen die Plakate abreißen würden.

Am Sonntag, den 7. Oktober 2018, gegen 23.30 Uhr, erhielt die Polizei erneut eine telefonische Mitteilung über zwei Personen, die Wahlplakate in der Borsigallee beschädigten. Hier wurden acht Plakate, die an vier Straßenlaternen befestigt waren, zerstört.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 069 / 755 - 53111 in Verbindung zu setzen.

