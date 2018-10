Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 181008 - 959 ...

181008 - 959 Frankfurt-Bahnhofsviertel/Gallus: Mehrere Festnahmen im Bahnhofsviertel

Frankfurt - (ka) Auch sonntags führen die Beamten der REE (Regionale Einsatz- und Ermittlungseinheit) im Bahnhofsviertel und Umgebung Kontrollen durch und sind nicht weniger erfolgreich, als an anderen Wochentagen.

Gestern Mittag starteten die Beamten ihre Kontrollen in einer Bar in der Moselstraße. Dort wurden sie sofort fündig, denn fünf Gäste hatten Drogen einstecken. Zwei Männer, die mit Haftbefehl gesucht waren, nahmen die Polizisten fest und lieferten sie in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt, beziehungsweise die Justizvollzugsanstalt Frankfurt ein. Auf dem Boden der Bar fanden die Beamten noch diverse Drogen, welcher sich die Gäste zuvor entledigt hatten. Insgesamt stellten die Polizeibeamten in der Bar knapp 20 Gramm Kokain, fünf Gramm Marihuana, vier Gramm Haschisch und 61 Gramm Schnüffelstoffe sicher.

Im weiteren Tagesverlauf trafen die Beamten drei weitere Männer an, die über fünf Gramm Marihuana einstrecken hatten.

Den Abschluss eines erfolgreichen Tages bildeten die Festnahme eines Drogenhändlers und seines Kunden in der Ludwigstraße. Bei dem 21-jährigen Dealer fanden die Beamten Bargeld und bei dem 28-jährigen Käufer wenige Gramm Marihuana. Beide Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

