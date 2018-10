Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 181010 - 964 Frankfurt/Bad ...

181010 - 964 Frankfurt/Bad Vilbel: Räuber in der S-Bahn S 6 - Zeugen gesucht

Frankfurt - (as) In den Morgenstunden am Freitag, den 05.10.2018 zwischen 06.00 - 08.15 Uhr fuhr ein sichtlich angetrunkener 26-jähriger Geschädigter mit der Linie S 6 von der Frankfurter Innenstadt in Richtung Bad Vilbel. Seine Trunkenheit nutzten zwei später hinzusteigende Männer aus.

Während der Fahrt sollen die mit arabischem Aussehen beschriebenen Männer auf ihr Opfer zugegangen und unvermittelt einen Faustschlag gegen den Kopf versetzt haben. Im Zuge der weiteren Auseinandersetzung entwendeten sie das Mobiltelefon ihres Opfers. Beide Männer flüchteten in der Bahn, während der Geschädigte drei Personen im nächsten Abteil nahe der Tür ansprach, die vermutlich Zeuge des Übergriffs geworden sind.

Diese Zeugen benötigt die Polizei und bittet diese sich bei der Kriminalpolizei unter Telefon 069/755-53111 zu melden.

Die beiden mutmaßlichen Täter werden wie folgt beschrieben: Beide männlich, circa 22 bis 23 Jahre alt und arabisches Aussehen. Zudem hatten sie schwarze Haare mit Boxerschnitt. Ein Täter trug einen dunklen Pullover und der andere eine schwarze Lederjacke.

