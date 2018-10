Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 181014 - 976 ...

181014 - 976 Frankfurt-Bornheim/Gallus: Wahlplakate zerstört

Frankfurt - (ka) Am Wochenende wurden im Stadtgebiet zwei Wahlplakate unterschiedlicher Parteien zerstört.

Am Freitagabend, gegen 21.00 Uhr, zündeten unbekannte Täter in der Seckbacher Landstraße ein an einem Pfosten eines Verkehrsschildes aufgehängtes Wahlplakat an. Dieses brannte fast komplett ab.

Samstagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, zerstörten Teilnehmer einer Demonstration am Platz der Einheit ein Wahlplakat mit einer Dachlatte.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 069 / 755 - 53111 in Verbindung zu setzen.

