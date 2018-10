Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 181018 - 1000 ...

181018 - 1000 Frankfurt-Rödelheim: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Frankfurt - (em) Am Mittwoch, den 17. Oktober 2018 kam es am späten Nachmittag in der Lorscher Straße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Dabei wurde der 46-jährige Motorradfahrer schwer verletzt.

Gegen 18.20 Uhr befuhr der 46-Jährige mit seiner Harley Davidson die Lorscher Straße in Fahrtrichtung Eschborn. Plötzlich fuhr ein 3-er BMW vom Fahrbahnrand auf die Straße. Der Motorradfahrer versuchte noch zu bremsen, stürzte dabei jedoch zu Boden. Das Motorrad und Fahrzeug prallten aufeinander.

Durch Zufall befand sich ein 56-jähriger Arzt in der Nähe, welcher sofort Erste Hilfe leistete. Der 46-Jährige wurde stationär in ein Krankenhaus aufgenommen. Der 55-jährige BMW-Fahrer blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.

Die Höhe des Sachschadens kann aktuell noch nicht genau beziffert werden. Bezüglich des konkreten Unfallhergangs dauern die Ermittlungen an.

