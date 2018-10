Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 181025 - 1027 ...

181025 - 1027 Frankfurt-Sachsenhausen: Trickdiebe beklauen 86-Jährigen

Frankfurt - (ka) Gestern Mittag, gegen 13.00 Uhr, lenkten Trickdiebe einen 86-Jährigen in seiner Wohnung in der Stresemannallee ab und flüchteten anschließend mit ihrer Beute im Wert von mehreren tausend Euro.

Eine vermeintlich hilfsbereite Frau bot dem Senior an, seine Einkäufe in die Wohnung zu tragen. Dort angekommen forderte sie ihn auf, in ihrem Namen einen Zettel für eine Nachbarin zu schreiben. Während die Frau dem 86-Jährigen den Text diktierte, schlich sich ihr Komplize in die Wohnung und klaute Goldmünzen im Wert von mehreren tausend Euro sowie 500 Euro Bargeld.

Die Tatverdächtige kann folgendermaßen beschrieben werden: weiblich, 40 bis 50 Jahre alt, 165 cm bis 170 cm groß, kräftige Figur, südosteuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einem dunklen Pelzmantel.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 069/755-53111 entgegen.

