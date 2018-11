Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 181113 - 1094 ...

181113 - 1094 Frankfurt-Bornheim: Hochwertige Fahrzeuge interessant für Pkw-Aufbrecher

Frankfurt - (ne) In Bornheim haben am vergangenen Sonntag unbekannte Diebe fünf Pkw aufgebrochen - ausschließlich der Marke Daimler.

Vornehmlich am Sonntagabend bzw. in der Nacht zum Montag hatten es die Diebe auf geparkte Fahrzeuge in den Straßen Karl-Flesch-Straße, Löwengasse, Ringelstraße und Karl-Albert-Straße abgesehen. Nach dem gewaltsamen Öffnen der Autos klauten die Täter in erster Linie die Airbags im Lenkrad, aber auch diverses Fahrzeugzubehör, wie den Startknopf oder den Mercedesstern ließen die Diebe mitgehen. Bei der Gelegenheit entdeckten sie auch eine Armbanduhr von Tissot in einem der Autos und steckten diese ein.

Hinweise zu den Tätern liegen der Polizei bislang nicht vor. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 069/755-53111 entgegengenommen.

