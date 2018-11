Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 181118 - 1111 ...

181118 - 1111 Frankfurt-Bundesautobahn: Maskierter 17-Jähriger auf Autobahnraststätte

Frankfurt - (ne)Mit Maskierung und Rucksack hatte ein 17-Jähriger am frühen Samstagmorgen auf einer Raststätte an der BAB5 sein Unwesen getrieben. Er konnte vor Ort festgenommen werden.

Der Mitarbeiter der Raststätte rief um 2:45 Uhr bei der Polizei an und meldete einen maskierten Täter in seinem Verkaufsraum. Dieser hatte seinen Rucksack mit Gegenständen aus dem Verkaufstresen vollgepackt und verließ das Geschäft. Anschließend kam er wieder und steckte weitere Gegenstände in seinen Rucksack. Den sichtlich eingeschüchterten Mitarbeiter beachtete er gar nicht. Als die ersten Streifen vor Ort kamen, hatten sie den jungen Mann schnell erkannt. Dieser bemerkte die Beamten und versuchte eine Glasflasche nach ihnen zu werfen.

Schließlich brachten die Polizisten den Dieb zu Boden und legten ihm die Handschellen an. Der deutlich unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss stehende 17-Jährige hatte zuvor sogar das Auto seiner Eltern entwendet und kam damit zur Tankstelle.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche zu seinen Eltern nach Bad Homburg gebracht.

OTS: Polizeipräsidium Frankfurt am Main newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4970.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main Pressestelle Adickesallee 70 60322 Frankfurt am Main Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr Telefon: 069 / 755-82110 (CvD) Fax: 069 / 755-82009 E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm