Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 181122 - 1136 ...

181122 - 1136 Frankfurt-Sachsenhausen: Brandverletzungen durch Benzin

Frankfurt - (fue) Am Mittwoch, den 21. November 2018, gegen 15.00 Uhr, befand sich ein 47-Jähriger aus Dreieich in seinem Schrebergarten im Bereich des Altebergsweges. Dort versuchte er ein Feuer zu entzünden, was jedoch wegen der Feuchtigkeit des Materiales nicht sofort gelang. Aus diesem Grunde Griff der 47-Jährige zu einem Benzinkanister und brachte entsprechend Benzin aus. Dabei kam es sofort zu einer Verpuffung, bei der der Geschädigte im Gesicht und an der rechten Hand Verbrennungen erlitt. Zunächst zog der 47-Jährige seine Jacke aus um das Feuer zu löschen, danach begab er sich zu seinem Pkw um in ein Krankenhaus zu fahren. In Höhe Wendelsweg 64 musste er jedoch seinen Wagen abstellen, da ihm die Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Arbeiter einer nahe gelegenen Baustelle kümmerten sich um den Mann und verständigten die Rettung. Mit deren Fahrzeug wurde der Verletzte in ein Offenbacher Krankenhaus verbracht und dort stationär aufgenommen.

