Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 181122 - 1142 ...

181122 - 1142 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach Drogenhandel

Frankfurt - (em) Gestern Nachmittag (21. November 2018) haben Beamte der REE (Regionale Einsatz- und Ermittlungseinheit) einen Drogendealer sowie einen Drogenkäufer festgenommen.

Gegen 15.00 Uhr konnten die Zivilbeamten beobachten, wie ein 21-jähriger Mann in der Düsseldorfer Straße einen 18-jährigen Mann ansprach, sich kurz darauf bückte und aus einem Versteck ein Tütchen Marihuana holte, um dieses anschließend gegen Bargeld an den jungen Mann auszuhändigen. Als die beiden Männer zufrieden auseinandergehen wollten, erfolgte die Festnahme. Bei dem 18-jährigen Käufer konnten drei Tütchen mit etwa 2,4 Gramm Marihuana (brutto) aufgefunden werden. In dem kleinen Drogenversteck des 21-Jährigen fanden die Polizisten etwa 2,8 Gramm Marihuana (brutto) sowie mehrere Euroscheine.

Der mutmaßliche Käufer der Drogen wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der mutmaßliche Dealer wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

OTS: Polizeipräsidium Frankfurt am Main newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4970.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main Pressestelle Adickesallee 70 60322 Frankfurt am Main Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr Telefon: 069 / 755-82110 (CvD) Fax: 069 / 755-82009 E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm