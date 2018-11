Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 181125 - 1151 ...

181125 - 1151 Frankfurt-Westend: Handtaschenraub

Frankfurt - (fue) Eine 75-jährige Frankfurterin war am Freitag, den 23. November 2018, gegen 18.45 Uhr, zu Fuß in der Bockenheimer Anlage unterwegs. Hier näherte sich ihr von hinten ein bislang unbekannter Täter und entriss ihr die Handtasche. Der Unbekannte flüchtete noch einige Meter auf dem Gehsteig in Richtung Reuterweg, bevor er in die Grünanlage abbog. Die Geschädigte blieb glücklicherweise unverletzt.

Bei der Handtasche handelt es sich um ein dunkellilla Modell der Marke "Coccinelle". Darin befanden sich u.a. zwei Portemonnaies mit Bargeld in Höhe von zusammen etwa 340 EUR, Personaldokumente und EC-Karte.

Der Täter ist von schmaler Statur und 165-170 cm groß. Er trug eine Strickmütze, eine kurze Jacke und eine enge Hose.

