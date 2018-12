Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 181209 - 1209 Bundesautobahn ...

181209 - 1209 Bundesautobahn A3: Schwerer Verkehrsunfall - Zeugen gesucht!

Frankfurt - (ka) Freitagnachmittag, gegen 14.40 Uhr, kam es auf der A3 zu einem Unfall bei welchem insgesamt vier Personen verletzt wurden. Bezüglich des Unfallhergangs sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen war ein 20-Jähriger in seinem Mercedes auf der A3 in Richtung Köln unterwegs. Zwischen dem Autobahnkreuz Offenbach und der Anschlussstelle Frankfurt Süd geriet er ins Schleudern. Vermutlich prallte der Mercedes zunächst gegen die rechte Schutzplanke und kam anschließend auf der linken Spur zum Stehen. Dort war zu diesem Zeitpunkt ein Opel Corsa unterwegs, welcher in den Mercedes krachte. In beiden Autos befanden sich jeweils zwei Insassen, die alle Verletzungen davontrugen und in Krankenhäuser gebracht werden mussten.

Beide Autos wurden durch den Zusammenstoß stark beschädigt. Ein VW Touran, der zu dem Zeitpunkt des Unfalls auf der Gegenfahrbahn unterwegs war, wurde von Trümmerteilen getroffen und ebenfalls beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 069/755-46400 entgegengenommen.

