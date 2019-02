Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 190217 - 183 ...

190217 - 183 Frankfurt-Innenstadt: 22-Jähriger durch Messerstiche verletzt

Frankfurt - (fue) Am Samstag, den 16. Februar 2019, gegen 05.45 Uhr, kam es in der Kaiserhofstraße, in Höhe der Hausnummer 13, zu einer Auseinandersetzung unter mehreren Personen.

Im Rahmen dieser Auseinandersetzung, an der etwa acht Personen beteiligt gewesen sein sollen, wurde ein 22-Jähriger aus Rodgau durch mehrere Messerstiche verletzt. Der 22-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht und dort stationär aufgenommen. Nach jetzigem Kenntnisstand bestand keine Lebensgefahr für den jungen Mann.

Der Geschädigte gab an, sich nicht mehr an die Auseinandersetzung erinnern zu können. Entgegen dem Rat der Ärzte verließ er am Samstagnachmittag das Krankenhaus. Kurz nach der Tat, gegen 06.15 Uhr, meldete sich ein 19-jähriger Frankfurter beim Polizeinotruf. Er gab an, in der Kaiserhofstraße jemanden mit dem Messer verletzt zu haben und bat um seine Festnahme. Diese erfolgte dann kurze Zeit später.

Die Hintergründe und der genaue Geschehensverlauf sind zurzeit noch völlig unklar. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen bzw. zu den Tatbeteiligten machen können, sich unter der Telefonnummer 069-75551199 zu melden.

