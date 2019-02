Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 190228 - 234 ...

190228 - 234 Frankfurt-Flughafen: PM von Polizeipräsidium Frankfurt/M., Bundespolizei Flughafen Frankfurt/M. und Hauptzollamt Frankfurt/M. Erfolgreiche Anti-Terror-Übung am Flughafen Frankfurt am Main

Frankfurt - (Ki)Landes- und Bundespolizei führten in der Nacht vom 27. auf den 28. Februar gemeinsam mit dem Zoll erfolgreich eine Anti-Terror-Übung am Frankfurter Flughafen durch. Wesentliche Übungsziele der rund 1.000 Teilnehmer waren das Training der ersten polizeilichen Maßnahmen in lebensbedrohlichen Einsatzlagen sowie die weitere Intensivierung und Optimierung der Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden am Flughafen. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse fließen in die Weiterentwicklung bereits bestehender Sicherheitskonzepte ein. Die gemeinsame Übung unterstreicht die große Bedeutung der Einsatzfähigkeit und der behördlichen Zusammenarbeit im Hinblick auf terroristische Bedrohungslagen. Vergleichbare Großübungen wurden bundesweit bisher an sieben Bahnhöfen sowie dem Flughafen Köln/Bonn durchgeführt. Für die Bundespolizei am Frankfurter Flughafen war dies bereits die fünfte Übungsmaßnahme in den vergangenen Jahren.

Eine Übungsbeobachtung durch Medienvertreter war aus Sicherheitsgründen nicht möglich.

OTS: Polizeipräsidium Frankfurt am Main newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4970.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main Pressestelle Adickesallee 70 60322 Frankfurt am Main Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr Telefon: 069 / 755-82110 (CvD) Fax: 069 / 755-82009 E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm