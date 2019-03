Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 190321 - 316 ...

190321 - 316 Frankfurt-Ostend: Unfall mit schwerverletztem Kradfahrer

Frankfurt - (md) Heute Morgen gegen 10:40 Uhr kam es auf der Hanauer Landstraße am Ratswegkreisel zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Motorrades beim Zusammenprall mit einem Lkw schwer verletzt wurde.

Der 46-jährige Motorradfahrer war mit seiner Suzuki auf der Hanauer Landstraße in Richtung Fechenheim unterwegs. Auf der Fahrspur rechts neben ihm befand sich eine Sattelzugmaschine mit Auflieger. In Höhe des Ratswegkreisels wechselte der 30-jährige Fahrer des Lkw von der rechten auf die linke Fahrspur, um sich in Richtung Bornheim einzuordnen. Hierbei übersah er den Motorradfahrer. Dieser prallte mit der Zugmaschine zusammen und fiel auf die Fahrbahn. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Ein zufällig anwesender Arzt versorgte den Motorradfahrer bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte. Aufgrund der Verletzungen musste der Fahrer in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

OTS: Polizeipräsidium Frankfurt am Main newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4970.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main Pressestelle Adickesallee 70 60322 Frankfurt am Main Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr Telefon: 069 / 755-82110 (CvD) Fax: 069 / 755-82009 E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm