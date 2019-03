Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 190328 - 341 ...

190328 - 341 Frankfurt-Sachsenhausen: Gartenhaus abgebrannt

Frankfurt - (ne) Auf einem Gartengrundstück im Schnappbornweg ist gestern Mittag ein Gartenhaus komplett niedergebrannt.

Zeugen riefen den Notruf, als das Gartenhaus in Flammen stand. Die Feuerwehr rückte an, jedoch brannte die aufwendig ausgebaute Hütte komplett nieder. Verletzt wurde dabei niemand, aber es entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verdacht der Brandstiftung aufgenommen. Ein auf dem gleichen Grundstück stehendes Saunahäuschen wies zum Teil eingeschlagene Fensterscheiben auf, eine Hütte im Nachbargarten ebenfalls. Die Ermittler prüfen, ob hier ein möglicher Zusammenhang zu dem Brandgeschehen besteht.

