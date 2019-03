Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 190329 - 348 ...

190329 - 348 Frankfurt-Gallus: Trickdiebe legen chinesische Touristin rein

Frankfurt - (ne) Zwei unbekannte Trickdiebe haben gestern Abend in der Europaallee eine 33-jährige Frau aus China um 4.000 Euro erleichtert.

Die Täter (ein Mann und eine Frau) sprachen die 33-Jährige auf Englisch an und fragten sie, ob sie Geld wechseln könnte. Die Frau schaute in ihrem Rucksack nach. Diesen Moment nutzte einer der Täter und griff blitzschnell in ihren Rucksack. Die Touristin war zwar kurz irritiert, merkte aber nicht sofort den Diebstahl.

Sie machte sogar noch ein gemeinsames "Selfie" auf Bitten des unbekannten Mannes. Erst als beide Täter wieder weg waren, stellte die 33-Jährige das Fehlen ihres Bargeldes fest.

Das Täterpärchen wurde wie folgt beschrieben:

1. Männlich, ca. 30-35 Jahre alt, 190 cm groß, europäisches Erscheinungsbild, schlanke Statur, kurze, braune Haare, Dreitagebart, bekleidet mit einem dunkelblauen Anzug mit rotem Kreuz.

2. Weiblich, ca. 30 Jahre alt, 165 cm groß, europäisches Erscheinungsbild, dickliche Statur, schwarze Haare, sie trug einen Nasenring und dunkle Kleidung sowie einen schwarzen Rucksack.

