Polizeipräsidium Freiburg / Abschlussmeldung zu: ...

Freiburg - Abschlussmeldung:

Im Anschluss an die Versammlung des DGB am 1.Mai wurden auf dem Stühlinger Kirchplatz verschiedene Aufbauten und Stände zum Tag der Arbeit entsprechend der städtischen Genehmigung durchgeführt und durch zeitweise bis zu 1000 Personen in Anspruch genommen. Die Veranstaltung wurde störungsfrei gegen 18.00 Uhr beendet.

Neben einer durch die Stadt Freiburg genehmigten Veranstaltung mit Live Musik in der sogenannten Spechtpassage fanden in der Belfortstraße und auf dem Vorplatz des Grether Areals ab 14.30 Uhr weitere Musikdarbietungen ohne Anmeldung und Genehmigung durch Live Bands statt. Zusätzlich wurden offene Zelte auf den Gehwegen dieser Straßenzüge mit verschiedenen kulturellen und kulinarischen Angeboten aufgestellt. Wichtige Straßen für die Rettungswege blieben jederzeit befahrbar. Die Musik wurde in vertretbarer Lautstärke abgespielt. Lärmmessungen wurden durch Einsatzkräfte ab 20.00 Uhr durchgeführt. Während des Nachmittags und in den frühen Abendstunden nahmen 1500 bis 2000 Teilnehmer am Straßenfest teil. Die Stimmung war friedlich und es kam zunächst zu keinen Beschwerden über Ruhestörungen durch Anwohner.

Als gegen 19.30 Uhr nach einem Bandwechsel in der Belfortstraße die Lautstärke der Aufführung merklich anstieg, gingen innerhalb kurzer Zeit insgesamt 10 Anwohnerbeschwerden bei Einsatzkräften und telefonisch ein. Die Polizei führte Lärmmessungen durch und sprach die Veranstalter an. Die Veranstalter kamen den Aufforderungen der Polizei nach. Um 22.00 Uhr wurden die musikalischen Darbietungen beendet.

------------------------------- Zwischenmeldung: Der angemeldete und von der Stadt Freiburg genehmigte Demonstrationszug des DGB setzte sich gegen 11:10 Uhr in Bewegung und umfasste insgesamt ca. 1000 Personen. Unter diesen Personen befanden sich auch Anhänger der linken autonomen Szene sowie Personen aus dem kurdischen Spektrum. Der Demonstrationszug verlief vom Stühlinger Kirchplatz aus in Richtung Wiwili-Brücke - Bismarckallee - zur Unterführung - Breisacherstr. - Kreuzstr. - Klarastr., Zwischenkundgebung in der Wannerstr. und wieder zurück zum Stühlinger Kirchplatz. Dort fand eine Abschlusskundgebung statt. Während des Demonstrationszuges wurde beim Durchlaufen der Unterführung in der Breisacher Straße eine koordinierte Aktion gestartet, bei welcher innerhalb und außerhalb des Demonstrationszuges Pyrotechnik gezündet wurde. Zudem wurde auf einem Podest durch vermummte Personen eine verbotene Flagge der PKK angebracht. Diese wurde beschlagnahmt. Eine Person konnte in diesem Zusammenhang vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich dabei um einen 25-jährigen Schweizer Staatsangehörigen. Ihm werden Verstöße gegen das Versammlungsgesetz, das Sprengstoffgesetz sowie das Vereinsgesetz vorgeworfen. Ermittlungen gegen weitere Personen wurden eingeleitet. Die Polizei will an dieser Stelle ausdrücklich darstellen, dass sich die überwiegende Anzahl der Demonstrationsteilnehmer friedlich und vorbildlich verhalten haben. Wir bedanken uns außerdem bei den Veranstaltern des DGB BW für den reibungslosen Ablauf. ----------------------------- Erstmeldung:

Anlässlich der 1.Mai Kundgebung des DGB sowie der Straßenfeste im Sedanviertel ist die Polizei in Freiburg mit Einsatzkräften vertreten. Wir rechnen mit einem friedlichen Verlauf der Veranstaltungen und werden diese begleiten. Sollte es zu Ordnungsstörungen kommen, wird die Polizei konsequent einschreiten. Anlässlich der Straßenfeste im Sedanviertel appellieren wir an das Miteinander der Anwohner. Die Rettungswege sind jederzeit freizuhalten. Die Maßnahmen werden auch auf Facebook und Twitter unter dem #1MaiFR begleitet. Die Pressestelle des PP Freiburg ist während der Dauer der Einsatzmaßnahmen besetzt und unter der 0761/882-4460 oder der 0162/1051852 erreichbar.

