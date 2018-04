Polizeipräsidium Freiburg / Aggressive betrunkene Person

Aggressive betrunkene Person

Freiburg - Landkreis Lörrach Schopfheim, Bahnhofstraße

In der Bahnhofstraße in Schopfheim kam es am 08.04.2018 gegen 05:20 Uhr zu diversen verbalen Provokationen eines augenscheinlich betrunkenen Mannes.

Im weiteren Verlauf dieser Provokationen schlug der Betrunkene mit einer Glasflasche gegen den Oberkörper einer 28-Jährigen Frau, wodurch diese sich leicht verletzte. Zudem schlug er mit der Flasche gegen ein Fahrzeug.

Zeuge des Vorfalls war ein Taxifahrer, welcher die 28-Jährige Frau und ihre Begleiterin von Lörrach nach Schopfheim beförderte. Dieser bislang unbekannte Taxifahrer wird dringend gebeten sich bei dem Polizeirevier Schopfheim zu melden. Tel.: 07622 66698-0

