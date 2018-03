Polizeipräsidium Freiburg / Albbruck/Dogern: Unfall an der ...

Albbruck/Dogern: Unfall an der Möbelmarktkreuzung - drei Verletzte

Freiburg - Drei Menschen wurden bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der B 34 zwischen Albbruck und Dogern verletzt. Alle wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Über ihr genaues Verletzungsbild liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Der Unfall passierte gegen 10:15 Uhr. Eine 58 Jahre alte Frau wollte aus der Dr.-Rudolf-Eberle Straße nach links auf die B 34 in Richtung Waldshut einfahren. Dabei übersah sie einen aus dieser Richtung kommenden Citroen. Der Mini der Frau und der Citroen kollidierten in der Folge, wobei der Citroen in die linke Front des Minis traf. Durch den Zusammenstoß wurden die Mini-Fahrerin und die beiden Insassen im Citroen, der 76 Jahre alte Fahrer und seine Beifahrerin, verletzt. An der Unfallstelle waren mehrere Rettungswagen und Notärzte im Einsatz und versorgten die Verletzten. Die Feuerwehr war ebenso zur Stelle und unterstütze die Rettungs- und Bergemaßnahmen. Die beiden Autos wurden total beschädigt und mussten von Abschleppfahrzeugen geborgen werden. Die Schadenshöhe dürfte sich auf mindestens 15000 Euro belaufen.

