Polizeipräsidium Freiburg / Angeblicher hoher Gewinnspielgewinn

Angeblicher hoher Gewinnspielgewinn

Freiburg - Letzte Woche erhielt ein Bürger aus dem Hochschwarzwald einen Telefonanruf von einer angeblichen Mitarbeiterin einer Gewinnspielfirma die ihm mitteilte, dass er einen hohen Geldbetrag gewonnen habe. Nun müsste er aber noch eine Gebühr bezahlen damit ihm der Gewinn ausgezahlt werden kann. Die Reaktion des Angerufnenen war vorbildlich. Er erkundigte sich bei seiner Hausbank nach den Modalitäten bei einem solchen Geldgewinn und wurde gewarnt, dass es sich hierbei um einen Betrugsversuch handeln würde. Eine Schädigung des Angerufnenen trat nicht ein. Seien sie misstrauisch und rufen sie keine Telefonnummer an die ihnen mitgeteilt wird. Rufen sie ihre Bank oder die Polizei an, überweisen sie in solchen Fällen auf keinen Fall Geld. Ein Gewinn kostet keine Gebühren!!

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Roland Zaubitzer Polizeipräsidium Freiburg Polizeirevier Titisee-Neustadt Telefon: 07651 / 9336 - 120 E-Mail: titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/