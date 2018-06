Polizeipräsidium Freiburg / Auggen - Mann wirft sich vor einen Lkw

Auggen - Mann wirft sich vor einen Lkw

Freiburg - Am Freitagmittag, 08. Juni, gegen 13.30 Uhr wirft sich ein 37-Jähriger Mann an der B3/ Eimündung Im Paradies vor einen vorbeifahrenden Lkw. Der 37-Jährige fiel kurz zuvor schon auf einem Privatgrundstück in Auggen auf, als er an einem Kinder-Kletterturm seinem Leben ein Ende bereiten wollte. Als der Mann von den Anwohnern daran gehindert wurde, eilte er an die B3 und sprang vor einen Lkw. Dabei verletzte sich der 37-Jährige, rumänische Staatsangehörige schwer. Die Polizeibeamten trafen als erste an der Unglücksstelle ein und versuchten Erste Hilfe zu leisten. Der Mann wehrte sich jedoch derart gegen die Maßnahmen, dass dieser bis zum Eintreffen der Rettungskräfte unter erheblichem Kraftaufwand fixiert werden musste, was auch zahlreichen Passanten nicht entgangen war. Der Lkw-Fahrer stand derweil unter Schock.

RM/ DH

