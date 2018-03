Polizeipräsidium Freiburg / BAB 5, Bereich Neuenburg: ...

BAB 5, Bereich Neuenburg: Unfallflucht durch französischen Pkw - Polizei sucht Zeugen

Freiburg - LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

Der Verkehrsunfalldienst des Polizeipräsidiums Freiburg sucht Zeugen zu einer Unfallflucht und möglichen Straßenverkehrsgefährdung. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend (14.3.2018), gegen 18.00 Uhr, auf der A5 zwischen der Anschlussstelle Neuenburg und dem Autobahndreieck Neuenburg in Fahrtrichtung Süden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren dort zwei Pkw hintereinander auf dem linken Fahrstreifen, wobei die Fahrerin eines silbernen Peugeot mit französischem Kennzeichen zunächst sehr dicht auf den ebenfalls silberfarbenen Ford Fiesta vor ihr auffuhr. Nach einiger Zeit wechselte die Peugeot-Fahrerin auf die rechte Seite, fuhr an dem Fiesta vorbei und streifte hierbei die rechte Beifahrertüre, den Kotflügel und den Außenspiegel des Ford. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, flüchtete sie anschließend über den Verzögerungsstreifen des Autobahndreiecks in Richtung Frankreich. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst unter der Telefon 0761/882-3100 in Verbindung zu setzen.

wr

