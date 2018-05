Polizeipräsidium Freiburg / Bad Bellingen: Betrunkener ...

Bad Bellingen: Betrunkener Erntehelfer randaliert und bedroht Landsleute - mehrere Polizeistreifen im Einsatz

Freiburg - Am frühen Pfingstsonntag kam es in einem Ortsteil von Bad Bellingen zu einem Polizeieinsatz mit Beteiligung mehrerer Streifen. Auslöser des Einsatzes war ein stark betrunkener Erntehelfer, der in seiner Herberge ausrastete. Der 23-järhige Mann kehrte um 5.30 Uhr nach durchzechter Nacht in seine Unterkunft zurück. Dabei machte ordentlich Lärm und weckte seine drei Landsleute. Die waren darüber nicht erfreut, worauf es zu einem heftigen Streit kam. In dessen Verlauf griff der 23-Jährige nach einem Messer und fuchtelte damit herum. Seine Gegner fühlten sich bedroht und überwältigen den Randalierer. Anschließend hielten sie ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Diese nahm den Betrunkenen letzten Endes mit und brachte ihn in die Gewahrsamszelle. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille.

