Polizeipräsidium Freiburg / Bad Bellingen-Hertingen: Festnahme ...

Bad Bellingen-Hertingen: Festnahme bei Kontrollaktion zur Verhinderung von Einbrüchen

Freiburg - Im Kampf gegen die Einbruchskriminalität wurde durch das Polizeirevier Weil am Rhein am gestrigen Dienstag unter anderem in Bad Bellingen-Hertingen eine Kontrollstelle eingerichtet. Im Zuge dieser Kontrollstelle konnte gegen 17.40 Uhr ein 23jähriger albanischer Staatsangehöriger festgenommen werden, der mit Haftbefehl gesucht wurde. Dem Mann werden mehrere Einbrüche im norddeutschen Raum vorgeworfen.

Ob die Person in Zusammenhang mit Einbrüchen im hiesigen Bereich gebracht werden kann, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

kj

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Jörg Kiefer Telefon: 07621/176-101 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/