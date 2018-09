Polizeipräsidium Freiburg / Bad Bellingen: Ladendiebin - ...

Bad Bellingen: Ladendiebin - unbändigen Hunger auf Wurstsalat

Freiburg - Eine unbändige Lust auf Wurstsalat muss eine 60 Jahre alte Frau überkommen haben, als sie am Dienstagabend gegen 17:30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Badstraße war. Sie nahm aus der Salattheke ca. 200 Gramm Wurstsalat und verspeiste diesen an Ort und Stelle. Die Absicht, diesen zu bezahlen, hatte sie nicht. Sie wurde vom Personal angesprochen. Die Polizei wurde hinzugezogen, die die Frau nun wegen Diebstahls geringwertiger Sachen anzeigt.

ma

