Polizeipräsidium Freiburg / Bad Bellingen/Neuenburg: ...

Freiburg - Bad Bellingen/Neuenburg: Verfolgungsfahrt auf der A 5 - Autofahrer flüchtet nach Frankreich und rammt Fahrzeug - Zeugen und Geschädigte gesucht

Am Dienstagnachmittag kam es auf der A 5 zwischen Bad Bellingen und Neuenburg zu einer Verfolgungsfahrt mit spektakulärem Verlauf. Kurz vor 15 Uhr bemerkte eine Polizeistreife bei Bad Bellingen einen Opel Tigra mit LÖ-Kennzeichen, dessen Fahrer eine gesperrte Auffahrt zur Autobahn benutzte. Die Beamten folgten dem Opel und gaben dem Fahrer Haltezeichen. Dieser gab sofort Gas und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Freiburg. Alle Versuche der Streife, den Opel zu stoppen, scheiterten an der rücksichtslosen und gefährlichen Fahrweise des Fahrers. Er drängte andere Fahrzeuge ebenso ab wie den Streifenwagen. Mehrmals kam es beinahe zu Kollisionen. Beim Autobahndreieck Müllheim/Neuenburg fuhr der Opel-Fahrer über die gesamte Fahrbahn der A 5 hinweg auf die Spur nach Frankreich. Hierbei fuhr der Opel Zick-Zack Linien, um von der Streife nicht überholt werden zu können. Auf französischem Hoheitsgebiet rammte der Opel ein Fahrzeug der französischen Autobahnmeisterei und entkam schließlich. Die Polizei sucht Verkehrsteilnehmer, die von dem Opel Tigra gefährdet wurden bzw. Auskunft zu dessen Fahrweise geben können. Mitteilungen nimmt das Verkehrskommissariat Weil am Rhein entgegen (07621-98000).

