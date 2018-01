Polizeipräsidium Freiburg / Bad Krozingen: 29-jährige Frau wird ...

Bad Krozingen: 29-jährige Frau wird belästigt - die Polizei sucht nach vier Männern

Freiburg - Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu vier bislang unbekannten Männern, die am Dienstag, den 09.01.2017, gegen 20:20 Uhr in der Bad Krozinger Innenstadt eine 29-jährige Frau belästigt haben sollen. Sie teilte dem Polizeiposten Neuenburg heute Vormittag mit, dass ihr am Vorabend auf dem Weg vom Bahnhof in Richtung Hebelstraße vier Männer entgegen gekommen seien. Als sie dann die Straßenseite gewechselt hätte, sei sie von einem der Männer verfolgt worden. Die anderen hätten währenddessen anzügliche Bemerkungen geäußert. Die Frau sei dann sofort weggelaufen.

Zur Personenbeschreibung: Alle Männer seien dunkelhäutig gewesen, circa 180 cm groß, 20-30 Jahre alt, bekleidet jeweils mit Kapuzenpullovern. Einer der Männer hätte eine grüne Jacke mit Fellbesatz getragen.

Wer hat die vier Personen am Abend des 09.01.2017 in Bad Krozingen gesehen oder etwas von dem beschriebenen Vorfall wahrgenommen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Tel. 0761 882-5777 entgegen.

Bereits am 19.12.2017 war es zu einem Übergriff auf eine Jugendliche in Bad Krozingen gekommen (Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Freiburg vom 20.12.2017, http://ots.de/3a4e51). Die Kriminalpolizei Freiburg prüft, ob hier ein Zusammenhang bestehen könnte. Bislang gibt es dafür jedoch keine Anhaltspunkte.

