Polizeipräsidium Freiburg / Bad Krozingen - Nach Verkehrsunfall ...

Bad Krozingen - Nach Verkehrsunfall Unfallzeuge gesucht !!!

Freiburg - Am Freitagmittag, 29. September, gegen 12.30 Uhr befuhren zwei Pkw's die K 4939 von Schlatt in Richtung Tunsel. Einer der beiden Pkw's überholte den Vorausfahrenden und scherte offensichtlich zu früh wieder ein, weswegen es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Die Polizei in Müllheim bittet jetzt einen Unfallzeugen, welcher mit einem schwarzen VW Passat oder Golf den Unfallhergang vermutlich beobachten konnte, sich unter Tel. 07631-17880 zu melden.

