Polizeipräsidium Freiburg / Bad Krozingen - Nach Verkehrsunfall ...

Bad Krozingen - Nach Verkehrsunfall Zeugen gesucht!!!

Freiburg - Am Dienstagabend, 13. November, gegen 19.30 Uhr ereignete sich an der Einmündung Schloßpark/ Basler Straße in Bad Krozingen ein Verkehrsunfall. Ein Pkw wollte vom Schloßpark in die Basler Straße nach rechts abbiegen und kollidierte dort mit einem weiteren Pkw. Die Polizei sucht derzeit nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Müllheim, unter Tel. 07631-17880, in Verbindung zu setzen.

